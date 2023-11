TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,3 Prozent auf 5,01 EUR. Bei 5,02 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 91.365 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Gewinne von 133,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 12,85 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,57 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -1,16 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.286,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.12.2023 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.12.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 0,930 EUR im Jahr 2023 aus.

