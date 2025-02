TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 8,07 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 8,07 EUR. Bei 8,12 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.877 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 37,38 Prozent Luft nach unten.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,068 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,85 EUR je TUI-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.12.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 9,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,22 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2025 terminiert. Am 17.02.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

