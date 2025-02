TUI Aktie News: TUI am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 8,15 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 8,15 EUR zu. Die TUI-Aktie legte bis auf 8,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 543.597 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 8,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 38,03 Prozent wieder erreichen.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,061 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,85 EUR aus.

Am 11.12.2024 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,72 EUR gegenüber 1,78 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 17.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

