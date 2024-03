TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der TUI

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Mit einem Kurs von 6,42 EUR zeigte sich die TUI-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die TUI-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,42 EUR. Bei 6,43 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.853 TUI-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 31,99 Prozent wieder erreichen.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,034 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,27 EUR aus.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,74 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4.302,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,00 EUR je Aktie belaufen.

