TUI Aktie News: TUI am Mittag tiefer

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,31 EUR ab.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 6,31 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.063.363 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 10,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,63 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 44,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,034 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,27 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 4.302,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.750,50 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von TUI wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je TUI-Aktie.

