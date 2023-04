TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 6,62 EUR

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 5,0 Prozent auf 6,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,58 EUR aus. Mit einem Wert von 6,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.347.837 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 58,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 14.02.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,43 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.750,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2.369,20 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte TUI am 10.05.2023 vorlegen. Am 08.05.2024 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

