TUI Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von TUI

Aktien in diesem Artikel TUI 6,74 EUR

-3,38% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 6,77 EUR abwärts. Bei 6,75 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 520.991 TUI-Aktien.

Am 22.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 57,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 6,17 EUR. Abschläge von 9,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 14.02.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -1,43 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.750,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,10 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Es klappt auch ohne: Die reichsten Europäer ohne Uni-Abschluss

TUI-Aktie verliert deutlich: TUI plant Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe

TUI Deutschland mit starkem Buchungsauftakt zum Jahresbeginn - TUI-Aktie profitiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com