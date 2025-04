TUI Aktie News: TUI am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 6,09 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 6,09 EUR. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 6,08 EUR. Bei 6,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 321.352 TUI-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 45,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,05 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,02 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,068 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 9,26 EUR.

Am 11.02.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,17 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 4,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,24 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TUI wird am 07.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagnachmittag

Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Donnerstagmittag

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus