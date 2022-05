TUI Aktie News: TUI am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel TUI 2,79 EUR

-1,17% Charts

News

Analysen

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 04.05.2022 12:22:00 Uhr um 1,8 Prozent auf 2,78 EUR nach. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 2,75 EUR. Bei 2,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 999.605 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 4,47 EUR erreichte der Titel am 05.05.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 37,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,46 EUR je TUI-Aktie an.

TUI ließ sich am 08.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 500,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 468,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.811,92 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte TUI am 11.05.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 17.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,298 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie gibt dennoch nach: TUI sieht weiter anziehende Buchungen

TUI-Aktie höher: TUI will bald weitere Kreditlinien aus dem staatlichen Rettungspaket zurückgeben

Erste Schätzungen: TUI legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

Bildquellen: TUI