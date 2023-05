TUI Aktie News: TUI am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 5,85 EUR

Die TUI-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,77 EUR. In der Spitze büßte die TUI-Aktie bis auf 5,64 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.826.591 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,30 EUR erreichte der Titel am 18.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,32 Prozent. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,38 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die TUI-Aktie im Durchschnitt mit 6,44 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 14.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.369,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.750,50 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 08.05.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

