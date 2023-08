TUI Aktie News: TUI am Freitagvormittag gesucht

So entwickelt sich TUI

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 6,73 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 6,73 EUR zu. Bei 6,77 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 215.606 Stück.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 73,74 Prozent zulegen. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR ab. Mit Abgaben von 16,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,23 EUR.

TUI ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.152,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 2.128,40 EUR eingefahren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.12.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,891 EUR fest.

