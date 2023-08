TUI Aktie News: TUI schiebt sich am Mittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 6,84 EUR zu.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 6,84 EUR. Bei 6,85 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,76 EUR. Bisher wurden heute 1.118.269 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,00 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR ab. Mit Abgaben von 17,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 6,23 EUR angegeben.

TUI gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,11 EUR in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.152,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TUI wird am 13.12.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TUI.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,891 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

