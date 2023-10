TUI Aktie News: TUI fällt am Mittwochmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,94 EUR abwärts.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 4,94 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,81 EUR aus. Bei 4,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.628.617 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 136,68 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,81 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 2,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,57 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 09.08.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als TUI mit -1,16 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.286,00 EUR im Vergleich zu 4.433,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.12.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TUI einen Gewinn von 0,929 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

