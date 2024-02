TUI Aktie News: TUI am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 6,19 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 6,19 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,34 EUR. Bei 6,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.385.127 TUI-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2023 auf bis zu 11,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 44,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 23.10.2023. Mit einem Kursverlust von 29,51 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,10 EUR je TUI-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 06.12.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.476,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.614,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte TUI am 13.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Index-Anpassungen: TUI dürfte laut JPMorgan im Juni in den MDAX zurückkehren - TUI-Aktie gibt ab

TUI-Aktie deutlich leichter: Bernstein belässt Einstufung für TUI auf 'Market-Perform' und sieht kein Potenzial nach oben

TUI-Aktie klettert: Mallorca-Nachfrage beflügelt TUI-Geschäft für Sommer 2024