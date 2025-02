TUI Aktie News: TUI am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 8,04 EUR ab.

Die TUI-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 8,04 EUR abwärts. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,94 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.046.841 TUI-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. 10,39 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,20 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,061 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 8,85 EUR.

TUI gewährte am 11.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,72 EUR. Im letzten Jahr hatte TUI einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent auf 9,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.02.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 17.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,23 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Gewinnen

TUI-Aktie höher: Jefferies hebt Kursziel für TUI an - Accor bleibt Favorit