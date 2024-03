TUI Aktie News: TUI büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 6,19 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 6,19 EUR ab. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,14 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 238.834 TUI-Aktien.

Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von 61,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,42 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,034 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,27 EUR.

TUI gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,74 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.302,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.750,50 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 15.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2024 1,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

