TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 7,56 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 7,56 EUR. Bei 7,47 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.196.904 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 3,17 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 24.10.2023. Mit Abgaben von 42,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TUI-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 13.02.2024 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.302,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.750,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,00 EUR je TUI-Aktie belaufen.

