TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel TUI 6,24 EUR

2,77% Charts

News

Analysen

Das Papier von TUI konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 6,27 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 204.502 TUI-Aktien.

Am 07.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,93 EUR an. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 47,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 11,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 4,45 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,11 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.152,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 2.128,40 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 08.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Mai 2023: Die Expertenmeinungen zur TUI-Aktie

TUI-Aktie in Rot: Urlaubsangebot für die Türkei deutlich ausgebaut

TUI-Aktie kann Gewinne dennoch nicht halten: Morgan Stanley stuft Rating von TUI hoch und sieht deutliches Kurspotenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com