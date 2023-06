TUI Aktie News: TUI tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel TUI 6,25 EUR

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 6,19 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,29 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.178.236 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,93 EUR an. 92,75 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,63 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 9,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,23 EUR.

Am 10.05.2023 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 3.152,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.128,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.12.2023 erwartet. TUI dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

