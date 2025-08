TUI Aktie News: TUI zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die TUI-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 7,78 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:07 Uhr 1,2 Prozent. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,78 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 101.551 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 8,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 12,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 53,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,103 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,22 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,60 EUR gegenüber -0,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,70 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 19.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

