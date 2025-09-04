DAX23.826 +0,2%ESt505.358 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1676 +0,2%Öl66,74 -0,2%Gold3.548 ±0,0%
TUI Aktie News: TUI am Vormittag im Aufwind

05.09.25 09:26 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von TUI gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 8,15 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 8,15 EUR zu. Die TUI-Aktie legte bis auf 8,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 26.880 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 9,30 EUR markierte der Titel am 18.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,22 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,098 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TUI-Aktie wird bei 10,19 EUR angegeben.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,13 Prozent gesteigert.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
