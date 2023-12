TUI Aktie News: TUI am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 5,90 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 5,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 5,94 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 1.914.657 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 98,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,37 EUR am 23.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 26,03 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 7,57 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -1,16 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.286,00 EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 4.433,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.12.2024 dürfte TUI die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,929 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Hot Stocks heute: DEUTZ hat die Chance auf eine Verdopplung - bei TUI gibt es keine Sorgenkinder

Hot Stocks heute: TUI überspringt den Abwärtstrend

Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien sehr stark: Rüstungswerte wegen Krieg in Israel gefragt