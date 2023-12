TUI Aktie News: TUI tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 5,80 EUR.

Die TUI-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 5,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,82 EUR. Zuletzt wechselten 109.510 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 50,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 24,78 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,57 EUR an.

Am 09.08.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.12.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,929 EUR je Aktie belaufen.

