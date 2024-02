TUI Aktie News: TUI am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,07 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 6,07 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,16 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 483.413 Stück gehandelt.

Am 06.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,13 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 83,36 Prozent zulegen. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 39,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TUI am 06.12.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.476,00 EUR gegenüber 7.614,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

TUI wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

