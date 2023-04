TUI Aktie News: Hausse bei TUI am Mittag

Aktien in diesem Artikel TUI 7,15 EUR

Um 11:48 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 10,7 Prozent auf 7,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,07 EUR. Bei 6,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.299.376 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 15,94 EUR markierte der Titel am 22.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,67 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,17 EUR. Dieser Wert wurde am 05.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 14,60 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.02.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.750,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.369,20 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 08.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

