TUI Aktie News: TUI reagiert am Montagnachmittag positiv

Um 15:52 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,70 EUR nach oben. In der Spitze legte die TUI-Aktie bis auf 6,78 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 681.803 TUI-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,67 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 4,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 53,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,70 EUR an.

Am 13.02.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 GBP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,64 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,73 Mrd. GBP – ein Plus von 14,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,26 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,01 EUR je Aktie.

