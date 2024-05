TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von TUI. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,68 EUR zu.

Um 09:02 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 6,68 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 6,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,68 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 8.651 Aktien.

Bei 8,02 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 16,74 Prozent niedriger. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 52,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten TUI-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 13.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 GBP. Im Vorjahresquartal waren -0,64 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,73 Mrd. GBP – ein Plus von 14,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,26 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TUI-Aktie.

