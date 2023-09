TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 5,36 EUR abwärts.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 5,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 5,27 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.591.665 TUI-Aktien.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 118,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,23 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 09.08.2023. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -1,16 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.286,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 4.433,20 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.12.2023 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 12.12.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie im Minus: TUI trennt sich von Beteiligung an RTK

TUI-Aktie unter Druck: TUI öffnet Pforten zu neuer Konzernzentrale in Hannover

Generative Künstliche Intelligenz wird laut TUI-Manager das Reisen verändern - TUI-Aktie gibt nach