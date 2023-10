TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag im Minus

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,02 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,01 EUR aus. Bei 5,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.588.122 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 133,18 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 4,81 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 4,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,57 EUR.

Am 09.08.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. TUI hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -1,16 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.12.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Am 12.12.2024 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,929 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

