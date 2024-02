TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Blick auf TUI-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 6,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 6,32 EUR. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,36 EUR. Bisher wurden heute 72.444 TUI-Aktien gehandelt.

Bei 11,08 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 42,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2023 bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,10 EUR je TUI-Aktie an.

TUI gewährte am 06.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2,22 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.476,00 EUR im Vergleich zu 7.614,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 18.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

