TUI Aktie News: TUI verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,30 EUR ab.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 6,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 417.883 TUI-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,08 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 75,77 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,10 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 06.12.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 2,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 8.476,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.614,00 EUR umgesetzt.

Am 13.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 18.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je TUI-Aktie.

