TUI Aktie News: TUI am Mittag im Aufwind

Die Aktie von TUI gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TUI konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 8,46 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 8,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TUI-Aktie bei 8,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,45 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.570.574 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 4,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,28 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,061 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,85 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 11.12.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,72 EUR, nach 1,78 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2025 terminiert. TUI dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,23 EUR je TUI-Aktie.

