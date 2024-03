TUI Aktie News: TUI gewinnt am Donnerstagnachmittag

TUI im Blick

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 6,87 EUR zu.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 6,87 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.477.232 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 30,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Abschläge von 36,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,034 EUR je TUI-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,70 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.02.2024. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,74 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.302,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.750,50 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,00 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI Deutschland erwartet starke Reisesaison - Nachfrage gestiegen - TUI-Aktie dennoch tiefer

Neu im Portfolio: TUI - Spekulation auf den Turnaround

Ryanair-Aktie kaum bewegt: Ryanair-Flüge sollen auch TUI-Kunden zugänglich sein