TUI Aktie News: TUI am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 7,13 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 7,13 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,05 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,11 EUR. Zuletzt wechselten 916.236 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,54 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 41,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,079 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,56 EUR.

TUI ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte TUI am 07.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte TUI die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

