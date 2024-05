TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag tiefer

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 6,69 EUR.

Die TUI-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 6,69 EUR nach. Die TUI-Aktie sank bis auf 6,61 EUR. Mit einem Wert von 6,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.910.514 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 19,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,37 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,74 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,70 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,21 GBP. Ein Jahr zuvor waren -0,64 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,26 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,73 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die TUI-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Am 07.08.2025 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je TUI-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Portfolio-Update: TUI - Nahostkonflikt als Stimmungsdämpfer

TUI will vorerst keine Dividende zahlen - TUI-Aktie steigt

TUI-Aktie wegen zunehmender geopolitischer Risiken im Sinkflug