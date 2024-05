TUI Aktie News: TUI am Vormittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,75 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 6,80 EUR erreichte die TUI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 63.128 Stück.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 8,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 18,86 Prozent Luft nach oben. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,70 EUR.

Am 13.02.2024 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 GBP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,64 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,73 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,26 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte TUI am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je TUI-Aktie belaufen.

