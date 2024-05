TUI Aktie News: TUI steigt am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 6,82 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 6,82 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 6,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 610.411 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,98 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 GBP im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 13.02.2024 hat TUI die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 GBP. Im Vorjahresquartal waren -0,64 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,73 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,26 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von TUI rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Portfolio-Update: TUI - Nahostkonflikt als Stimmungsdämpfer

TUI will vorerst keine Dividende zahlen - TUI-Aktie steigt

TUI-Aktie wegen zunehmender geopolitischer Risiken im Sinkflug