TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag gefragt

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,23 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.343 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 09.06.2022 markierte das Papier bei 11,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 46,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 5,63 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie aus.

TUI veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.152,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2.128,40 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.12.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2023 0,929 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

