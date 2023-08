TUI Aktie News: TUI büßt am Nachmittag ein

TUI im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 6,82 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 6,82 EUR. Das Tagestief markierte die TUI-Aktie bei 6,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.311.306 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 11,70 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,55 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,63 EUR ab. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 17,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,23 EUR an.

Am 10.05.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -1,11 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,13 Prozent auf 3.152,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.128,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.12.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 0,885 EUR je Aktie aus.

