TUI Aktie News: TUI am Nachmittag fester

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 5,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,44 EUR zu. Bei 5,54 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.200.078 TUI-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 11,70 EUR. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 53,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,22 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 4,01 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 6,23 EUR.

Am 09.08.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.286,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.433,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte TUI am 06.12.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.12.2024.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

