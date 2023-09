TUI Aktie News: TUI gibt am Donnerstagvormittag nach

So bewegt sich TUI

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 5,35 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 5,35 EUR ab. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,33 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 5,33 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 112.308 Stück.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 11,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 118,46 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 5,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie aus.

Am 09.08.2023 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte TUI ebenfalls ein EPS von -1,16 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TUI mit einem Umsatz von insgesamt 5.286,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.433,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,24 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.12.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 12.12.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie dennoch im Minus: TUI zufrieden mit Sommer-Geschäft

TUI-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

TUI-Aktie im Minus: TUI trennt sich von Beteiligung an RTK