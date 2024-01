TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag südwärts

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,79 EUR.

Die TUI-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 6,79 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,63 EUR nach. Bei 6,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 1.045.829 Stück.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,10 EUR.

TUI gewährte am 06.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 EUR erwirtschaftet worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.476,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 18.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie deutlich leichter: Bernstein belässt Einstufung für TUI auf 'Market-Perform' und sieht kein Potenzial nach oben

TUI-Aktie klettert: Mallorca-Nachfrage beflügelt TUI-Geschäft für Sommer 2024

TUI-Aktie erneut deutlich im Plus: Jefferies hebt TUI-Kursziel an