TUI Aktie News: TUI verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf TUI-Kurs

Die Aktie von TUI zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 6,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 6,57 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.120.770 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 32,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,034 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 8,10 EUR.

Am 06.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2,22 EUR je Aktie verdient. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.476,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.614,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 13.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte TUI die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Was Analysten von der TUI-Aktie erwarten

Index-Anpassungen: TUI dürfte laut JPMorgan im Juni in den MDAX zurückkehren - TUI-Aktie gibt ab

TUI-Aktie deutlich leichter: Bernstein belässt Einstufung für TUI auf 'Market-Perform' und sieht kein Potenzial nach oben