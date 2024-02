TUI Aktie News: TUI tendiert am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 6,37 EUR nach oben.

Die TUI-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 6,37 EUR. Die TUI-Aktie legte bis auf 6,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 6,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 450.382 Aktien.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 73,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (4,37 EUR). Mit Abgaben von 31,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,10 EUR.

Am 06.12.2023 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.476,00 EUR im Vergleich zu 7.614,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TUI am 13.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von TUI.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

