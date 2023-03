TUI Aktie News: TUI am Nachmittag billiger

Die TUI-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 18,31 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 18,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,25 EUR. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 159.118 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 18,91 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,20 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 1.471,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

TUI ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,70 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.750,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.369,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

