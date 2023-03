TUI Aktie News: TUI gibt am Mittwochvormittag nach

Das Papier von TUI befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 18,36 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 18,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 12.348 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,91 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 2,91 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 1,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1.475,97 Prozent.

TUI ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,40 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,70 EUR erwirtschaftet worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.750,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.369,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

