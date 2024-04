TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Montagnachmittag ins Plus

Kurs der TUI

Die Aktie von TUI zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 7,88 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 7,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 7,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.319.032 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 7,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,22 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,37 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,58 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,70 EUR aus.

TUI veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,74 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent auf 4.302,50 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.750,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

In der TUI-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

