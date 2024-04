TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 7,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 7,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,75 EUR. Bei 7,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 295.780 Stück.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,80 EUR an. 1,27 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,37 EUR. Mit Abgaben von 43,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,70 EUR.

TUI ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,74 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 4.302,50 EUR gegenüber 3.750,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,00 EUR je Aktie belaufen.

