TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von TUI legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 6,10 EUR. Im Tageshoch stieg die TUI-Aktie bis auf 6,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 535.474 TUI-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2022 bei 15,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 60,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (5,63 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 5,57 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte TUI am 14.02.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.750,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.369,20 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. TUI dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

