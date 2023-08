TUI Aktie News: TUI am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 6,66 EUR.

Die TUI-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 6,66 EUR abwärts. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,62 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.936.688 TUI-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,63 EUR am 28.04.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 15,44 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,23 EUR für die TUI-Aktie.

TUI veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR gegenüber -1,11 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.128,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.152,90 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TUI am 13.12.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 0,885 EUR je Aktie aus.

TUI-Aktie fester: TUI fordert gleiche EU-Regeln für alle bei Urlauber-Evakuierung - Wieder eigene Pauschalreisende nach Rhodos

TUI-Aktie legt zu: Deutsche Reisekonzerne bringen Tausende Rhodos-Urlauber vorzeitig zurück

TUI-Aktie mit Verlusten: TUI stoppt wegen der Waldbrände Flüge nach Rhodos